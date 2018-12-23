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Аналитики составили список "крутых" автомобилей девяностых годов

Аналитики, а также автомобильные эксперты приняли решение составить список "крутых" транспортных средств девяностых годов, которые стоят до 100 тысяч рублей. Первая позиция досталась версии Mercedes S-Class W140.

Аналитики составили список "крутых" автомобилей девяностых годов


За авто в идеальном состоянии автолюбители должны отдать до 2 млн. руб. Подержанная версия обойдётся примерно в 100 тысяч рублей. На втором месте оказалась модель BMW 7-Series E32. В рамках вторичного авторынка предлагается версия с задним приводом, которая способна генерировать 200 л.с.

На третьей позиции оказалась версия Mitsubishi Pajero 2. Полноприводная модификация оценивается в 100 тысяч рублей.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:53

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