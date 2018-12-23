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Тысячи людей собрались в Стоунхендже в честь праздника дня зимнего солнцестояния

В самую длинную ночь в году с 21 на 22 декабря тысячи людей собрались в Стоунхендже, чтобы отпраздновать день зимнего солнцестояние. Один из самых долгожданных рассветов они встретили под песни друидов и язычников.
Тысячи людей собрались в Стоунхендже в честь праздника дня зимнего солнцестояния

Ежегодно в центре Стоунхенджа в честь такого события собираются тысячи друидов и язычников. Декабрь 2018 года не стал исключением. Встретить один из самых ожидаемых рассветов пришли порядка пяти тысяч людей. Мероприятия у культового сооружения давно стали традиционными. Два раза в год: на зимнее и летнее солнцестояние смотрители достопримечательности допускают к памятнику всех желающих. В эти дни туристы могут свободно пройти в круг загадочных камней и даже дотронуться до них. В остальные дни исторический памятник закрыт от посетителей.

Отметим, что в дни солнцестояния вход в Стоунхендж совершенно бесплатный. Открытием достопримечательности смотрители выказывают свое уважение к друидам. Известно, что древние жрецы проводили свои самые необходимые ритуалы именно в центре загадочного круга. Среди современных участников данного мероприятия также имеются настоящие друиды. Конечно, осталось их не много, однако именно их песни, танцы и ритуальные наряды дают необходимую атмосферу для празднования дня солнцестояния.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:19

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