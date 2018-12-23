Научная экспедиция пробудила проклятие затонувших кораблей Франклина





Останки “Эребуса” и “Террора” были найдены водолазами возле острова Кинг-Уильям, вот только местное население утверждает, что такие события негативно отразились на жизни людей, ставших внезапно болеть и умирать. Прямые потомки эскимосов, наблюдавших за участью моряков, являются единственными обитателями острова.Инуиты не верят в возможности современной медицины, а потому отказываются от помощи врачей с материка. Они даже провели несколько ритуалов, чтобы остановить неизвестную эпидемию, вот только усилия шаманов не принесли нужного результата. Кроме того, свидетели событий часто замечаю призрачные фигуры участников экспедиции Франклина, приносящие несчастье.