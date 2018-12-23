Научная экспедиция пробудила проклятие затонувших кораблей Франклина
Два корабля Джона Франклина вместе с 129 членами команды в 1845 году искали Северо-Западный проход между Тихим и Атлантическим океаном, после чего люди погибли, застряв во льдах. Недавно жители села Йоа-Хейвен рассказали журналистам, что новая научная экспедиция пробудила проклятье, потревожив прах умерших моряков.
Останки “Эребуса” и “Террора” были найдены водолазами возле острова Кинг-Уильям, вот только местное население утверждает, что такие события негативно отразились на жизни людей, ставших внезапно болеть и умирать. Прямые потомки эскимосов, наблюдавших за участью моряков, являются единственными обитателями острова.
Инуиты не верят в возможности современной медицины, а потому отказываются от помощи врачей с материка. Они даже провели несколько ритуалов, чтобы остановить неизвестную эпидемию, вот только усилия шаманов не принесли нужного результата. Кроме того, свидетели событий часто замечаю призрачные фигуры участников экспедиции Франклина, приносящие несчастье.
Останки “Эребуса” и “Террора” были найдены водолазами возле острова Кинг-Уильям, вот только местное население утверждает, что такие события негативно отразились на жизни людей, ставших внезапно болеть и умирать. Прямые потомки эскимосов, наблюдавших за участью моряков, являются единственными обитателями острова.
Инуиты не верят в возможности современной медицины, а потому отказываются от помощи врачей с материка. Они даже провели несколько ритуалов, чтобы остановить неизвестную эпидемию, вот только усилия шаманов не принесли нужного результата. Кроме того, свидетели событий часто замечаю призрачные фигуры участников экспедиции Франклина, приносящие несчастье.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:05