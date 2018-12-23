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Научная экспедиция пробудила проклятие затонувших кораблей Франклина

Два корабля Джона Франклина вместе с 129 членами команды в 1845 году искали Северо-Западный проход между Тихим и Атлантическим океаном, после чего люди погибли, застряв во льдах. Недавно жители села Йоа-Хейвен рассказали журналистам, что новая научная экспедиция пробудила проклятье, потревожив прах умерших моряков.
Научная экспедиция пробудила проклятие затонувших кораблей Франклина

Останки “Эребуса” и “Террора” были найдены водолазами возле острова Кинг-Уильям, вот только местное население утверждает, что такие события негативно отразились на жизни людей, ставших внезапно болеть и умирать. Прямые потомки эскимосов, наблюдавших за участью моряков, являются единственными обитателями острова.

Инуиты не верят в возможности современной медицины, а потому отказываются от помощи врачей с материка. Они даже провели несколько ритуалов, чтобы остановить неизвестную эпидемию, вот только усилия шаманов не принесли нужного результата. Кроме того, свидетели событий часто замечаю призрачные фигуры участников экспедиции Франклина, приносящие несчастье.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:05

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