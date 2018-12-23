АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Дрю Бэрримор похвасталась результатом своего похудения в Instagram

Актриса Дрю Бэрримор похвасталась своим результатом похудения. Фотографии с новыми формами звезды появились в социальной сети Instagram.
Дрю Бэрримор похвасталась результатом своего похудения в Instagram

Американская кинозвезда Дрю Бэрримор призналась, что очень горда своими достижениями. Ей удалось за короткое время сбросить больше десяти килограмм. Актриса показала подписчикам в Instagram сюжеты со своих занятий спортом. Первое фото показывает, какой Бэрримор была в начале тренировок, и как тяжело ей даются необходимые упражнения. На втором фото, сделанном спустя три месяца, актрису в буквальном смысле не узнать. Дрю стала намного стройней. Заметно, что все те же упражнения даются ей уже намного легче. По словам самой актрисы, у нее получилось похудеть за это время на двенадцать килограмм.

Заметим, что по признанию Бэрримор, в достижение такого эффекта ей помогли не только физические нагрузки. Актриса вынуждена была находиться на жесткой диете: «Я сражалась отчаянно, как лев, чтобы добиться этого! Проклятые гены… Впрочем, спасибо им - все же они принесли мне и много хорошего…» — подписала фотографии звезда.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка в Instagram показала снимок с
Компания LG получила патент на безрамочный
Аналитики составили список "крутых" автомобилей
Наталья Фатеева сегодня отмечает свой 84 день
Пользователей Сети поразила цена за ремонт Land
Паулина Андреева в блицопросе не смогла выбрать
Тысячи людей собрались в Стоунхендже в честь
Научная экспедиция пробудила проклятие затонувших
Ford Ecosport в России стал дороже на 48 – 50
Дрю Бэрримор похвасталась результатом своего
Дмитрию Шепелеву не удалось победить Стаса
Анна Седокова выложила в Instagram откровенное
Павел Прилучный занял третье место в рейтинге
Зинаида Кириенко рассказала о своей жизни в
Светлана Лобода показала в Instagram свой
Анна Хилькевич пока не планирует рожать третьего
Ученые назвали 6 жиросжигающих продуктов для
Ученые вычислили безопасную дистанцию между
Хетчбэк Audi A1 получит кросс-версию
Компания Bugatti продемонстрировала работу новой
Специалисты сравнили версии Renault Kaptur и
Аналитики: УАЗ «Пикап» занял первое место по
Эксперты анонсировали рейтинг самых дорогих
Госдума предложила ввести запрет на продажу
Hyundai готовит к дебюту новую бюджетную версию
Обновленный Chevrolet Equinox приехал к китайским
Вера Брежнева показала в Instagram платье,
NASA рассказало о рождественском меню для экипажа
Кети Топурия посоветовала подписчикам относиться
В Новосибирской области священник попросил паству
Просмотреть все новости