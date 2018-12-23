Дрю Бэрримор похвасталась результатом своего похудения в Instagram

Американская кинозвезда Дрю Бэрримор призналась, что очень горда своими достижениями. Ей удалось за короткое время сбросить больше десяти килограмм. Актриса показала подписчикам в Instagram сюжеты со своих занятий спортом. Первое фото показывает, какой Бэрримор была в начале тренировок, и как тяжело ей даются необходимые упражнения. На втором фото, сделанном спустя три месяца, актрису в буквальном смысле не узнать. Дрю стала намного стройней. Заметно, что все те же упражнения даются ей уже намного легче. По словам самой актрисы, у нее получилось похудеть за это время на двенадцать килограмм.Заметим, что по признанию Бэрримор, в достижение такого эффекта ей помогли не только физические нагрузки. Актриса вынуждена была находиться на жесткой диете: «Я сражалась отчаянно, как лев, чтобы добиться этого! Проклятые гены… Впрочем, спасибо им - все же они принесли мне и много хорошего…» — подписала фотографии звезда.