Зинаида Кириенко рассказала о своей жизни в программе «Идеальный ремонт»





Знаменитость стала героиней проекта «Идеальный ремонт» и снялась в его новогоднем эфире. Напомним, что ранее актриса уже принимала участие в этой передаче - ей отремонтировали кухню. В этот раз Зинаиде Кириенко провели обновление интерьера в гостиной, сделав его современным и праздничным. Комната преобразилась с помощью электронного камина с эффектом настоящего огня и елки, которую украсили деревянными игрушками ручной работы и расписанными стеклянными шарами.Во время съемки программы Зинаида Кириенко рассказала журналистам о своем жизненном пути. В этом году актрисе исполнилось 85 лет. Несмотря на преклонный возраст артистка пребывает в хорошей форме. В детстве киноактриса мечтала стать солисткой оперного театра, однако, как говорит сама Кириенко, жизнь сложилась иначе. Своим главным достижением знаменитость считает семью. Она выполнила роль мамы и бабушки, а сейчас помогает воспитывать двух правнучек.