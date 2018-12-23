АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Зинаида Кириенко рассказала о своей жизни в программе «Идеальный ремонт»

Актриса Зинаида Кириенко стала участницей программы «Идеальный ремонт». Накануне Нового года звезде обновили интерьер гостиной комнате, а также рассказала журналистам о своей жизни.
Зинаида Кириенко рассказала о своей жизни в программе «Идеальный ремонт»

Знаменитость стала героиней проекта «Идеальный ремонт» и снялась в его новогоднем эфире. Напомним, что ранее актриса уже принимала участие в этой передаче - ей отремонтировали кухню. В этот раз Зинаиде Кириенко провели обновление интерьера в гостиной, сделав его современным и праздничным. Комната преобразилась с помощью электронного камина с эффектом настоящего огня и елки, которую украсили деревянными игрушками ручной работы и расписанными стеклянными шарами.
Зинаида Кириенко рассказала о своей жизни в программе «Идеальный ремонт»

Во время съемки программы Зинаида Кириенко рассказала журналистам о своем жизненном пути. В этом году актрисе исполнилось 85 лет. Несмотря на преклонный возраст артистка пребывает в хорошей форме. В детстве киноактриса мечтала стать солисткой оперного театра, однако, как говорит сама Кириенко, жизнь сложилась иначе. Своим главным достижением знаменитость считает семью. Она выполнила роль мамы и бабушки, а сейчас помогает воспитывать двух правнучек.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрию Шепелеву не удалось победить Стаса
Анна Седокова выложила в Instagram откровенное
Павел Прилучный занял третье место в рейтинге
Зинаида Кириенко рассказала о своей жизни в
Светлана Лобода показала в Instagram свой
Анна Хилькевич пока не планирует рожать третьего
Ученые назвали 6 жиросжигающих продуктов для
Ученые вычислили безопасную дистанцию между
Хетчбэк Audi A1 получит кросс-версию
Компания Bugatti продемонстрировала работу новой
Специалисты сравнили версии Renault Kaptur и
Аналитики: УАЗ «Пикап» занял первое место по
Эксперты анонсировали рейтинг самых дорогих
Госдума предложила ввести запрет на продажу
Hyundai готовит к дебюту новую бюджетную версию
Обновленный Chevrolet Equinox приехал к китайским
Вера Брежнева показала в Instagram платье,
NASA рассказало о рождественском меню для экипажа
Кети Топурия посоветовала подписчикам относиться
В Новосибирской области священник попросил паству
Нюша даст первый концерт после декрета в Майями
Филипп Киркоров откровенно рассказал об обратной
Орро презентует телефон Oppo F21 с «дыркой» в
Юлия Снигирь показала на фото себя в раннем
NASA показало снимок космического рождественского
Аналитики анонсировали самые популярные японские
Алика Смехова встретит Новый год в компании
Нина Добрев: «Ем каждые 2 часа и много
Российские спортсмены могут быть
Екатерина Стриженова посетила новогоднюю ярмарку
Просмотреть все новости