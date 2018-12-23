Хетчбэк Audi A1 получит кросс-версию
Хетчбэк Audi A1 должен получить кросс-версию. Бренд Audi подал заявку на патент, который предусматривает название City Carver.
Это имя будут применять для внедорожного хэтчбека версии A1 Sportback. Речь идёт о новом поколении. Согласно предварительным данным, транспортное средство наделят пересмотренными бамперами, пластиковыми накладками на колесных автомобильных арках, а также порогах. Ещё транспортное средство получит завышенный клиренс. City Carver будут оснащать силовыми агрегатами, как в случае базовой вариации.
Такого рода исполнение ранее использовали в первом поколении версии Audi A1. В Европе в 2014 г. был предложен кросс-пакет типа Active Style. Автолюбители его могут приобрести за 1 500 евро. Будущая версия появится в гамме комплектаций современной модели авто на постоянной основе.
Это имя будут применять для внедорожного хэтчбека версии A1 Sportback. Речь идёт о новом поколении. Согласно предварительным данным, транспортное средство наделят пересмотренными бамперами, пластиковыми накладками на колесных автомобильных арках, а также порогах. Ещё транспортное средство получит завышенный клиренс. City Carver будут оснащать силовыми агрегатами, как в случае базовой вариации.
Такого рода исполнение ранее использовали в первом поколении версии Audi A1. В Европе в 2014 г. был предложен кросс-пакет типа Active Style. Автолюбители его могут приобрести за 1 500 евро. Будущая версия появится в гамме комплектаций современной модели авто на постоянной основе.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00