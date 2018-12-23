Компания Bugatti продемонстрировала работу новой тормозной системы





Потом транспортное средство подверглось испытаниям в сложных условиях. Видеоролик демонстрирует, какие перегрузки действуют на тормозной диск. Благодаря специальному устройству он раскручивается до скорости 400 км/час. Потом тормозной диск останавливается при помощи калипера.Стоит отметить, что в рамках подобных тестов диски подвергаются нагреванию до температуры в тысячу градусов.