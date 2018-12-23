Компания Bugatti продемонстрировала работу новой тормозной системы
Компания Bugatti в YouTube выложила видео, демонстрирующее, как функционирует новая тормозная система. Новые суппорты гиперкара Bugatti напечатали на новом принтере 3D.
Потом транспортное средство подверглось испытаниям в сложных условиях. Видеоролик демонстрирует, какие перегрузки действуют на тормозной диск. Благодаря специальному устройству он раскручивается до скорости 400 км/час. Потом тормозной диск останавливается при помощи калипера.
Стоит отметить, что в рамках подобных тестов диски подвергаются нагреванию до температуры в тысячу градусов.
Потом транспортное средство подверглось испытаниям в сложных условиях. Видеоролик демонстрирует, какие перегрузки действуют на тормозной диск. Благодаря специальному устройству он раскручивается до скорости 400 км/час. Потом тормозной диск останавливается при помощи калипера.
Стоит отметить, что в рамках подобных тестов диски подвергаются нагреванию до температуры в тысячу градусов.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00