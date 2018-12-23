АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Русская рулетка»: Назван Топ-7 смертельно опасных для жизни продуктов
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Компания Bugatti продемонстрировала работу новой тормозной системы

Компания Bugatti в YouTube выложила видео, демонстрирующее, как функционирует новая тормозная система. Новые суппорты гиперкара Bugatti напечатали на новом принтере 3D.

Компания Bugatti продемонстрировала работу новой тормозной системы


Потом транспортное средство подверглось испытаниям в сложных условиях. Видеоролик демонстрирует, какие перегрузки действуют на тормозной диск. Благодаря специальному устройству он раскручивается до скорости 400 км/час. Потом тормозной диск останавливается при помощи калипера.



Стоит отметить, что в рамках подобных тестов диски подвергаются нагреванию до температуры в тысячу градусов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Bugatti продемонстрировала работу новой
Специалисты сравнили версии Renault Kaptur и
Аналитики: УАЗ «Пикап» занял первое место по
Эксперты анонсировали рейтинг самых дорогих
Госдума предложила ввести запрет на продажу
Hyundai готовит к дебюту новую бюджетную версию
Обновленный Chevrolet Equinox приехал к китайским
Вера Брежнева показала в Instagram платье,
NASA рассказало о рождественском меню для экипажа
Кети Топурия посоветовала подписчикам относиться
В Новосибирской области священник попросил паству
Нюша даст первый концерт после декрета в Майями
Филипп Киркоров откровенно рассказал об обратной
Орро презентует телефон Oppo F21 с «дыркой» в
Юлия Снигирь показала на фото себя в раннем
NASA показало снимок космического рождественского
Аналитики анонсировали самые популярные японские
Алика Смехова встретит Новый год в компании
Нина Добрев: «Ем каждые 2 часа и много
Российские спортсмены могут быть
Екатерина Стриженова посетила новогоднюю ярмарку
Учёные создали карту телесных эмоциональных
Беременная Богдана Николенко отказалась от
«Иронию судьбы» вернут в новогодний эфир Первого
Журнал Science опубликовал рейтинг успехов в
Телефон Blackview BV5500 получит защиту IP69K и
Валерия в Instagram показала установленную у нее
У «Дома-2» очень скоро появится новая съемочная
Барбара Брыльска в эфире программы «Выход в люди»
Kia частично рассекретила внешность внедорожной
Просмотреть все новости