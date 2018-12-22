В Новосибирской области священник попросил паству купить ему машину и оплатить курсы вождения





По словам одной из прихожанок, священнослужитель прибыл в город в начале весны этого года. Первая просьба, с которой новый батюшка обратился к пастве, была помощь в сборе денежных средств в размере 50 тысяч рублей для того, чтобы перевести в Болотное всю свою семью. Однако, глядя на записи в социальных сетях можно сделать выводы, что отец Андрей не нуждается в материальной помощи. Священник в Сети хвастался новым смартфоном IPhone XR – хотя, нужно заметить, по заявлению священнослужителя это подарок.Прихожане утверждают, что отец Андрей с самого начала отличался своею нескромностью. Батюшка уже успел попросить у местных жителей себе в подарок холодильник, машину и ноутбук, а также деньги для того, чтобы окончить курсы вождения.На все замечания со стороны прихожан священник оппонирует грубыми выражениями.Сотрудники издания Сибкрай.ru смогли связаться с Искитимским епархиальным управлением, которое пообещало провести дисциплинарную проверку относительно священнослужителя Андрея Крашенинникова.