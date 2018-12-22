NASA рассказало о рождественском меню для экипажа МКС





Поскольку в экипаже МКС всегда немало католиков, на орбите 25 декабря отмечают Рождество Христово. По традиции астронавты, как и жители западных стран, угостятся индейкой, однако не запечённой в духовке, а копчёной. Вместе с мясом птицы для космонавтов предусмотрели различный гарнир, из которого они смогут выбрать картофель, бобовые, грибы или макароны с сыром, любимые американцами. Также для экипажа запекли кукурузу под сырным соусом.Из десертов членам МКС предложили по большей части здоровую пищу. Батат приготовили с клубникой в глазури, испекли хлебный пудинг и печенье. Правда, украсить его придётся самостоятельно с помощью цветной сахарной глазури, упакованной отдельно.На вопрос о подарках Дэниел Хуот, будучи представителем NASA, ответил лишь то, что не знает о планах экипажа обмениваться презентами. Однако космонавты ведут страницы в социальных сетях, где наверняка всё расскажут.На сегодняшний день на борту станции находятся Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн. На праздники для экипажа предусмотрен короткий рабочий день.