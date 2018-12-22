NASA показало снимок космического рождественского «венка»





Сотрудники NASA получили в своё распоряжение уникальный снимок «суперзвезды» RS, общий вид которой в настоящий момент выглядит, как рождественский венок. Эксперты объяснили, что такой эффект создаётся за счёт того, что мощная звезда излучает свет в 15 тысяч раз более яркий, чем Солнце, а образованная вокруг неё туманность округлой формы, состоящая из пыли, перенимает его лучи на себя. Кроме того, запечатлённое с помощью Hubble небесное тело считается довольно массивным объектом, ведь его размеры, по подсчётам астрономов, в 2 сотни раз превышают окружность Солнца.Известно также, что звезда RS, ставшая центром космического рождественского «венка» постоянно проходит шестинедельный цикл, за время которого её свечение ослабевает и снова становится более ярким.