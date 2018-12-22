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Аналитики анонсировали самые популярные японские авто в России

Аналитики анонсировали самые популярные японские авто в рамках российского авторынка. Десятку ТОП сформировали согласно статистике реализаций машин в ноябре 2018 года.

Аналитики анонсировали самые популярные японские авто в России


Первое место в этом рейтинге досталось седану Toyota Camry (D-класс). В прошлом месяце данную версию реализовали в количестве 2 806 экземпляров (плюс 70 процентов). Это обуславливается выходом новой генерации. Второе место досталось кроссоверу Nissan Qahsqai. В данном случае было продано 2 411 авто. В сравнении с прошлым годом прирост составил 42%. На третьей позиции находится Toyota RAV4 (2 173 кроссовера; минус 24%). Четвёртое место досталось Nissan X-Trail (2 168 авто). На пятом месте разместилась Mazda CX-5 (2 121 авто).

Шестое место досталось Mitsubishi Outlander (1 984 авто). Не седьмом месте размещается Datsun on-DO (1 717 авто). На восьмом месте располагается Toyota Land Cruiser с показателем в 1 362 автомобиля. Nissan Terrano разместился на девятой позиции (1 229 ед.). Версия Nissan Almera оказалась на десятом месте (1 017 ед.).



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:08

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