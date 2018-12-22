Kia частично рассекретила внешность внедорожной версии Telluride





Дизайн демонстрирует высокое качество, а также изысканность. Автомобиль станет первым в истории марки внедорожником премиум-класса. Модель стала угловатой, большой, дерзкой. Перед специалистами с самого начала было поставлено цель - воплощение самых лучших визуальных характеристик внедорожников, которые относятся к традиционной школе.Ведущим шеф-дизайнером Томом Кернсом отмечается, что во время создания транспортного средства специалисты использовали новые приёмы, сочетающиеся с классическим подходом. Авто получило внешний вид настоящего современного внедорожника.