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Kia частично рассекретила внешность внедорожной версии Telluride

Представители Kia частично рассекретили внешность внедорожной версии Telluride. Новое премиальное транспортное средство с виду кажется устойчивым, основательным, с хорошей проходимостью.

Kia частично рассекретила внешность внедорожной версии Telluride


Дизайн демонстрирует высокое качество, а также изысканность. Автомобиль станет первым в истории марки внедорожником премиум-класса. Модель стала угловатой, большой, дерзкой. Перед специалистами с самого начала было поставлено цель - воплощение самых лучших визуальных характеристик внедорожников, которые относятся к традиционной школе.

Ведущим шеф-дизайнером Томом Кернсом отмечается, что во время создания транспортного средства специалисты использовали новые приёмы, сочетающиеся с классическим подходом. Авто получило внешний вид настоящего современного внедорожника.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:52

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