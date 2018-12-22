Ксения Собчак перестала скрывать лицо своего сына Платона

Нужно сказать, что многие интернет-пользователи помнят, как Максим Виторган – супруг скандально-известной телезнаменитости просил Ксению не выкладывать в социальные сети фотографии их общего 2-летнего сына. Как можно наблюдать сейчас, Собчак по-прежнему не собирается прислушиваться к любимому мужу.Несколько часов назад бывший претендент на пост президента России 2018 года разместила у себя на страничке в Instagram новый снимок, который буквально «взорвал» Интернет. А все из-за того, что на своей свежей публикации Ксения показала лицо 2-летнего Платона.Несмотря на то, что под фотографией Собчак решила поблагодарить бизнесвумен и владелицу сети фитнес-клубов Ольгу Слуцкер с тем, какой прекрасный праздник она устроила, ведь, по словам Ксении, ее дом до сих пор весь в «серебряном дожде», на пост эпатажной журналистки мало кто обратил внимание.По словам пользователей Сети, они уже и не надеялись на то, что Собчак покажет лицо своего наследника, поэтому по-прежнему не могут поверить в то, что этот день все-таки настал. Один за другим поклонники Ксении принялись просто-таки закидывать маленького Платона огромнейшим количество приятных слов и пожеланий.Некоторые фанаты отметили, что 2-летний мальчик очень хорошенький и милый, а кое-кто заявил, что Платон похож на своего папу.