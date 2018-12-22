Валерий Блюменкранц вернулся в Москву и сразу встретился с бывшей любовницей Марианой





Как стало известно, Иосиф Оганесян очень расстроился из-за того, что в самый важный день в его жизни возле него не будет его верных друзей.Выяснилось, что бывший участник «Дома-2»Андрей Денисов (Штрих) заявил, что не сможет приехать на свадьбу Черно и Оганесяна, так как ему срочно нужно было вернуться в Белоруссию. Виктор Литвинов и Роман Капаклы тоже не смогли прилететь в Москву и сейчас отсиживаются на Сейшельских островах, а Валерий Блюменкранц хоть и вернулся в столицу, все-таки решил не возвращаться в Периметр.Оказывается, что Блюменкранц и Алексей Безус начали еще вчера праздновать предстоящее бракосочетание их общего друга Оганесяна, только вне Поляны. Участники не стали скрывать, что хорошо проводят время и даже опубликовали в личных микроблогах несколько свежих Stories, в которых они продемонстрировали, что уже запаслись хорошим настроением.А развлекала Безуса и Блюменкранца экс-участница «Дома-2» и по совместительству любовница Валерия – Мариана Петря, которая в то время, пока мужчины с рюмками в руках обсуждают предстоящую свадьбу Черно и Оганесяна, лежала на диване в халате и мило улыбалась.Стоит отметить, что публикации Алексея очень возмутили поклонников Таты, которые были уверены, что по приезду в столицу Валерий сразу же поедет к дочери, которую не видел несколько месяцев.