Врачи рассказали, как отличить симптомы гриппа от обычной простуды





В зимний период, как известно, случаи простудных и вирусных заболеваний резко увеличиваются, но не каждый заболевший в состоянии самостоятельно отличить симптомы гриппа от обычной простуды. Эти заболевания кроме разной симптоматики отличаются друг от друга также и видами препаратов, применяемых для лечения. Зарубежные врачи подробно рассказали о том, как не спутать симптомы гриппа и простуды, чтобы вовремя начать лечение и уберечь себя от неприятных осложнений. В первую очередь следует понимать причину ухудшения самочувствия. Если человек промочил ноги в сырую погоду или озяб из-за длительного пребывания на холоде, а под вечер у него запершило в горле, потёк нос и появилась слабость, то как правило - это и есть начало простуды. При ней не всегда может наблюдаться повышение температуры тела, а вот грипп характерен резким поднятием температуры до 38-39 градусов всего за несколько часов. Кроме того, он приносит с собой такие симптомы, как головная боль, покраснение глаз, сильная, а иногда и болезненная ломота во всём теле. Часто происходящее можно спутать даже с началом аллергии, чего не бывает при обычной простуде.Отличать простудные заболевания от начинающегося гриппа необходимо и для правильного подбора лечения, ведь в первом случае пациенту помогут антибиотики в комбинации с известными народными средствами, а во втором они пойдут лишь во вред, так как при гриппе терапия включает в себя преимущественно противовирусные препараты.