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Татьяна Навка помогла Светлане Светиковой поставить точку в отношениях с Андреем Чадовым

Известная певица, звезда известного мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Светлана Светикова в одном из своих интервью рассказала, что из сложных отношений с Андреем Чадовым ей помогла выбраться ее подруга российская фигуристка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка помогла артистке поставить точку, тем более что уже тогда ей приглянулся фигурист Алексей Полищук.
Татьяна Навка помогла Светлане Светиковой поставить точку в отношениях с Андреем Чадовым
Светлана Светикова рассказала о том, что Татьяне Навке удалось повлиять на ее решение разорвать все отношения с актером Андреем Чадовым. Певица вспоминает слова Навки: "Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно". Фигуристка уже знала, что Светиковой импонирует другой молодой человек, им оказался фигурист-акробат Алексей Полищук и, настояла на разрыве отношений с Чадовым.
Татьяна Навка помогла Светлане Светиковой поставить точку в отношениях с Андреем Чадовым

На сегодняшний день Светлана Светикова и ее супруг Алексей Полищук воспитывают двоих сыновей Милина и Кристиана.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00

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