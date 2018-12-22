Татьяна Навка помогла Светлане Светиковой поставить точку в отношениях с Андреем Чадовым

Светлана Светикова рассказала о том, что Татьяне Навке удалось повлиять на ее решение разорвать все отношения с актером Андреем Чадовым. Певица вспоминает слова Навки: "Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно". Фигуристка уже знала, что Светиковой импонирует другой молодой человек, им оказался фигурист-акробат Алексей Полищук и, настояла на разрыве отношений с Чадовым.