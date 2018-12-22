Татьяна Навка помогла Светлане Светиковой поставить точку в отношениях с Андреем Чадовым
Известная певица, звезда известного мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Светлана Светикова в одном из своих интервью рассказала, что из сложных отношений с Андреем Чадовым ей помогла выбраться ее подруга российская фигуристка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка помогла артистке поставить точку, тем более что уже тогда ей приглянулся фигурист Алексей Полищук.
Светлана Светикова рассказала о том, что Татьяне Навке удалось повлиять на ее решение разорвать все отношения с актером Андреем Чадовым. Певица вспоминает слова Навки: "Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно". Фигуристка уже знала, что Светиковой импонирует другой молодой человек, им оказался фигурист-акробат Алексей Полищук и, настояла на разрыве отношений с Чадовым.
На сегодняшний день Светлана Светикова и ее супруг Алексей Полищук воспитывают двоих сыновей Милина и Кристиана.
Светлана Светикова рассказала о том, что Татьяне Навке удалось повлиять на ее решение разорвать все отношения с актером Андреем Чадовым. Певица вспоминает слова Навки: "Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно". Фигуристка уже знала, что Светиковой импонирует другой молодой человек, им оказался фигурист-акробат Алексей Полищук и, настояла на разрыве отношений с Чадовым.
На сегодняшний день Светлана Светикова и ее супруг Алексей Полищук воспитывают двоих сыновей Милина и Кристиана.