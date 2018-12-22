Сын Дмитрия Нагиева показал в Instagram свою возлюбленную Юлию

Кирилл Нагиев выставил в своём блоге портретный снимок возлюбленной Юлии, с которой встречается вот уже 8 лет. Пара посреди зимы устроила себе каникулы на Бали и телеведущий публикует много экзотических снимков с курорта. Любит блогер фотографировать и свою девушку, которая сопровождает его не только в путешествиях, но и на светских мероприятиях в России.Отметим, что именно из-за серьёзного отношения к избраннице Нагиев трижды отказывался стать холостяком в одноимённом шоу на "ТНТ". На вопрос, почему в таком случае пара не узаконит отношения, начинающая звезда отвечает, что сперва хочет покорить отечественный шоубизнес, как и успешный отец, а затем строить семью и заводить детей.Дмитрию Нагиеву выбор сына тоже по душе. Юлия отказалась от работы танцовщицей в ночных клубах и выучилась на графического дизайнера.Она мечтает построить на берегу карельского озера эко-кемпинг. Напомним, что увидеть Кирилла Нагиева можно в фильме "Бригада: Наследник" и в шоу "Ревизорро".