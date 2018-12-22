Стефания Маликова поделилась в Instagram снимком с подросшим братом
Стефания Маликова поделилась снимком с подросшим братом. Совместный сюжет детей известного исполнителя появился в сети Instagram.
В своем блоге в социальной сети Instagram дочь певца Дмитрия Маликова Стефания разместила фотографию на которой держит на руках своего младшего брата. Восемнадцатилетняя девушка рассказала подписчикам, что 2018 год – самый счастливый год в ее жизни, так как у нее появился Марк.
Малыш родился от суррогатной матери в Санкт-Петербурге. Долгое время звездный отец не мог определиться с именем для наследника. Супруги Маликовы даже подумывали назвать сына Аполлоном.
Как известно, девятнадцатилетний племянник исполнителя Дмитрия Маликова стал отцом ранее. Дочь парню подарила любимая девушка Анастасия. Племянник Дмитрия бизнесмен и ресторатор. Он знаком со множеством артистов, а также находится в замечательных отношениях со своей кузиной Стефанией Маликовой.
В своем блоге в социальной сети Instagram дочь певца Дмитрия Маликова Стефания разместила фотографию на которой держит на руках своего младшего брата. Восемнадцатилетняя девушка рассказала подписчикам, что 2018 год – самый счастливый год в ее жизни, так как у нее появился Марк.
Малыш родился от суррогатной матери в Санкт-Петербурге. Долгое время звездный отец не мог определиться с именем для наследника. Супруги Маликовы даже подумывали назвать сына Аполлоном.
Как известно, девятнадцатилетний племянник исполнителя Дмитрия Маликова стал отцом ранее. Дочь парню подарила любимая девушка Анастасия. Племянник Дмитрия бизнесмен и ресторатор. Он знаком со множеством артистов, а также находится в замечательных отношениях со своей кузиной Стефанией Маликовой.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:07