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Стефания Маликова поделилась в Instagram снимком с подросшим братом

Стефания Маликова поделилась снимком с подросшим братом. Совместный сюжет детей известного исполнителя появился в сети Instagram.
Стефания Маликова поделилась в Instagram снимком с подросшим братом

В своем блоге в социальной сети Instagram дочь певца Дмитрия Маликова Стефания разместила фотографию на которой держит на руках своего младшего брата. Восемнадцатилетняя девушка рассказала подписчикам, что 2018 год – самый счастливый год в ее жизни, так как у нее появился Марк.

Малыш родился от суррогатной матери в Санкт-Петербурге. Долгое время звездный отец не мог определиться с именем для наследника. Супруги Маликовы даже подумывали назвать сына Аполлоном.

Как известно, девятнадцатилетний племянник исполнителя Дмитрия Маликова стал отцом ранее. Дочь парню подарила любимая девушка Анастасия. Племянник Дмитрия бизнесмен и ресторатор. Он знаком со множеством артистов, а также находится в замечательных отношениях со своей кузиной Стефанией Маликовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:07

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