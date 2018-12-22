Киноэксперты THR назвали самые неудачные фильмы 2018 года





По версии команды The Hollywood Reporter, самым провальным фильмом завершающегося 2018 года бесспорно оказалась криминальная лента «Кодекс Готти», спасти репутацию которой не смог даже Джон Траволта в роли главного мафиози. На второй строчке антирейтинга кинокартин разместился «Робин Гуд: Начало», вызвавший массу негодования у зрителей, а также лишь насмешки у экспертов. Третью позицию заняла драма с элементами триллера «50 оттенков свободы».Кроме того, в пятёрку лидеров провальных фильмов 2018 года вошла лента «Сама жизнь» и нашумевший «Веном». Также худшими за этот год эксперты назвали произведения «Щелкунчик и четыре королевства», «Операция Шаровая молния», «Суспирия», «Излом времени» и «Лос-Анджелес в огне».