Смарт-дисплеи Archos Hello Mate 5/ Mate 7 наделят голосовым ассистентом Alexa





Фирма Archos в рамках CES 2019 собирается представить два новых смарт-дисплея, которые будут входить в линейку Hello. При их разработке использовалась платформа Google. Новые версии наделят интегрированным голосовым ассистентом Amazon Alexa. Mate 5 является младшей моделью. Она имеет четырёхъядерную платформу, пятидюймовый экран Full HD, стереодинамики на 3 Вт. Устройство стоит $130. Mate 7 наделят семидюймовым дисплеем, динамиками на 10 Вт. Гаджет расценивается в $150.Новинки обладают довольно самобытным дизайном. Данные устройства получат ОЗУ на 2 ГБ, ПЗУ на 16 ГБ, а также слоты под карты microSD. Устройства оснащают пятимегапиксельной камерой, сдвоенными микрофонами, аккумуляторной батареей на 3000 мАч.