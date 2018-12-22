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Смарт-дисплеи Archos Hello Mate 5/ Mate 7 наделят голосовым ассистентом Alexa

Смарт-дисплеи Archos Hello версии Mate 5, а также Mate 7 не схожи с прочими устройствами в классе. Их наделят голосовым ассистентом Alexa.

Смарт-дисплеи Archos Hello Mate 5/ Mate 7 наделят голосовым ассистентом Alexa


Фирма Archos в рамках CES 2019 собирается представить два новых смарт-дисплея, которые будут входить в линейку Hello. При их разработке использовалась платформа Google. Новые версии наделят интегрированным голосовым ассистентом Amazon Alexa. Mate 5 является младшей моделью. Она имеет четырёхъядерную платформу, пятидюймовый экран Full HD, стереодинамики на 3 Вт. Устройство стоит $130. Mate 7 наделят семидюймовым дисплеем, динамиками на 10 Вт. Гаджет расценивается в $150.

Новинки обладают довольно самобытным дизайном. Данные устройства получат ОЗУ на 2 ГБ, ПЗУ на 16 ГБ, а также слоты под карты microSD. Устройства оснащают пятимегапиксельной камерой, сдвоенными микрофонами, аккумуляторной батареей на 3000 мАч.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:31

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