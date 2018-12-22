Наталья Рудова в Instagram показала откровенный снимок в бикини

Наталья Рудова порадовала своих подписчиков очередной публикацией, однако в этот раз она была посвящена мечтам об отдыхе в теплых краях. Дело в том, что сегодняшнее утро и выход из дома начались у знаменитости на 2 часа раньше, чем это должно было случиться. В итоге актриса поняла, что ей в срочном порядке нужен отпуск. А в качестве воспоминаний о лете, она опубликовала снимок, где позирует на фоне бассейна в раздельном купальнике.Читатели блога Рудовой засыпали ее восторженными комментариями, а кто-то даже признался в любви. За короткий отрезок времени пост набрал несколько тысяч отметок «Нравится».