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Наталья Рудова в Instagram показала откровенный снимок в бикини

Знаменитая российская актриса Наталья Рудова в своем блоге Instagram показала пикантное фото в бикини, и призналась, что мечтает отправиться в отпуск. Поклонники оценили откровенный снимок кумира.
Наталья Рудова в Instagram показала откровенный снимок в бикини

Наталья Рудова порадовала своих подписчиков очередной публикацией, однако в этот раз она была посвящена мечтам об отдыхе в теплых краях. Дело в том, что сегодняшнее утро и выход из дома начались у знаменитости на 2 часа раньше, чем это должно было случиться. В итоге актриса поняла, что ей в срочном порядке нужен отпуск. А в качестве воспоминаний о лете, она опубликовала снимок, где позирует на фоне бассейна в раздельном купальнике.

Читатели блога Рудовой засыпали ее восторженными комментариями, а кто-то даже признался в любви. За короткий отрезок времени пост набрал несколько тысяч отметок «Нравится».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:37

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