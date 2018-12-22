Элина Камирен увезла дочь в другой город, чтобы Александр Задойнов не поздравил малышку с днем рождения

Не секрет, что на днях единственной дочери Элины исполнилось 4 года. Камирен поспешила не только поздравить малышку у себя на страничке в Instagram с днем рождения, но и устроить Александре настоящий праздник. Только вот папе девочки – Задойнову пришлось ограничиваться только постом на просторах Интернета.По словам бывшего участника телепроекта «Дом-2», Элина забрала его 4-летнюю дочь и сбежала с ней из Сочи в столицу, где практически спрятала от него младшую наследницу. Александр подчеркнул, что не понимает желания экс-супруги не давать ему видеться с Сашей.Задойнов разместил в личном микроблоге новый пост, в котором рассказал поклонникам, что на протяжении нескольких дней пытался дозвониться Камирен, так как хотел увидится с дочерью в день ее рождения. Однако неожиданно для себя он обнаружил, что мама девочки сменила номер телефона.В итоге, на свой страх и риск Александр решил поехать в детский садик, в который ходит его дочь, но и там малышки не оказалось. В этот день Элина намеренно забрала Сашеньку и увезла ее в Москву, заявляет Задойнов. Впрочем, отец именинницы все-таки придумал, как передать подарок своей наследнице.По словам экс-звезды реалити-шоу «Дом-2», он оставил подарок воспитательнице Саши, которую попросил передать презент его дочери сразу же, когда она появится в садике.