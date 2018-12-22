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Виктория Лопырёва порадовала фанатов мини-платьем на последних сроках беременности

Виктория Лопырёва порадовала фанатов нарядным мини-платьем на последних сроках беременности. Модель отметила, что женщина в положении становится для своего мужчины всё привлекательней.
Виктория Лопырёва порадовала фанатов мини-платьем на последних сроках беременности

В Instagram Лопырёвой появилось фото в чёрном платье-мини, отлично подошедшем к округлившемуся животу будущей мамы. Хотя "Мисс Россия" считала, что в положении подобрать модный наряд не так уж легко, в последние годы дизайнеры стали отводить целые линейки одежды беременным женщинам. Спустя короткое время посол ФИФА будет готовиться к родам, однако, по мнению фанатов, это не мешает ей выглядеть так же сногсшибательно, как и раньше.

"Женщина, ждущая малыша, становится ещё более привлекательной для любимого мужчины", - отметила 35-летняя модель.

Напомним, что скрывать свою беременность Лопырёва перестала совсем недавно, много месяцев пряча от публики растущий живот. Тем не менее, внимательные подписчики за мешковатой одеждой разглядывали изменения в фигуре знаменитости. О личной жизни последняя также предпочитает не распространяться, оставляя отца ребёнка неизвестным публике.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

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