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Звезда «Дома-2» Александра Артемова считает Татьяну Мусульбес и Виктора Литвинова слишком скучными участниками проекта

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Александра Артемова заявила в недавнем интервью, что супружеская пара Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова никакой пользы не приносит шоу, поэтому должна оправиться за ворота.

По словам супруги Евгения Кузина, Татьяна и Виктор слишком скучные для эпатажного реалити-шоу, а их отношения и вовсе не развиваются.

Звезда «Дома-2» Александра Артемова считает Татьяну Мусульбес и Виктора Литвинова слишком скучными участниками проекта

Всем известно, что несколько месяцев назад Мусульбес и Литвинов выиграли проектный конкурс «Свадьба на миллион», после чего решили организовать пышное мероприятие и стали законными супругами. В прошлом году в этом же конкурсе одержала победу Александра Артемова и Евгений Кузин, которые также практически сразу же узаконили свои отношения.

На днях Саша заявила, что была очень удивлена, когда узнала о том, что в 2018 году конкурс «Свадьба на миллион» выиграла пара Литвинова и Мусульбес. По мнению Артемовой, эти ребята не могут быть интересны телезрителям, так как они почти не появляются в эфирах.

Звезда «Дома-2» Александра Артемова считает Татьяну Мусульбес и Виктора Литвинова слишком скучными участниками проекта

«Этим участникам нет смысла оставаться на «Доме-2»! Им нужно уходить с телестройки» - подчеркнула звезда «Дома-2».

Как оказалось, жена Кузина просто-таки убеждена в том, что если Татьяна и Виктор не покинут реалити-шоу в ближайшее время, то их семейная жизнь может из счастливой превратиться в трагическую. А все из-за того, что многие ребята, которые находятся в Периметре, завидуют Мусульбес и Литвинову, поэтому могут с легкостью сделать так, чтобы парочка постоянно скандалила.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20

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