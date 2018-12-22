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Рекламный аккаунт Ксении Собчак с новогодним гифт-конкурсом удалили

Поклонники скандально-известной телеведущей и журналистки Ксении Собчак заподозрили знаменитость в помощи мошенникам.

Не так давно в социальных сетях был объявлен новогодний конкурс, лицом которого стала прославленная ведущая Ксения Собчак. Впрочем, вчера интернет-пользователи обратили внимание на то, что рекламный аккаунт телезнаменитости с гифт-конкурсом был удален, поэтому поспешили поинтересоваться у звезды, что это значит.

Рекламный аккаунт Ксении Собчак с новогодним гифт-конкурсом удалили

Оплошность ли это или в этом году на самом деле не будет никаких сюрпризов-пока сложно сказать, однако большая часть фолловеров поспешили высказать Собчак свое разочарование в ее рекламах. Стоит напомнить, что когда-то Ксения даже водку рекламировала у себя на страничке в Instagram, несмотря на то, что баллотировалась на пост президента России 2018 года.

Как бы там ни было, но даже в той ситуации Собчак всегда находили оправдания ее верные поклонники, которые один за другим заступались за Ксению, указывая на то, что никто из них на самом деле не знает, почему знаменитость рекламировала те или товары, и в каком положении она тогда и сейчас находиться.

Рекламный аккаунт Ксении Собчак с новогодним гифт-конкурсом удалили

Недоброжелатели же Ксении не смогли пройти мимо истории с удаленным рекламным аккаунтом. По очереди они буквально накинулись на экс-ведущую реалити-шоу «Дом-2», заявляя, что Собчак может навсегда забыть о политической карьере.

«Собчак, мошенникам подыгрываешь? Можешь теперь точно забыть о карьере в политике!» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:40

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