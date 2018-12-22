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В небе над Вашингтоном местные жители заметили тёмный треугольный НЛО

В небе над Вашингтоном местные жители заметили тёмный треугольный НЛО, запечатлев его на камеру. Уфологи предполагают, что инопланетяне каким-то образом вмешиваются в политику США.
В небе над Вашингтоном местные жители заметили тёмный треугольный НЛО

В Сети появилось видео, снятое в Вашингтоне из нескольких разных точек. Хотя на город опустился вечер, очевидцы разглядели в небе огромный едва светящийся треугольник. Уфологи посчитали, что летательный аппарат пришельцев в форме пириамиды вторгся на территорию округа Колумбии для разведки.

Другие сторонники теории заговора предположили подготовку пришельцев к атаке на Вашингтон либо сговор с американским правительством. Впрочем, треугольную форму могут иметь и засекреченные самолёты, принадлежащие самим ВВС США.

За последние годы НЛО в виде геометрических фигур стали всё чаще попадаться на камеры очевидцев. Некоторые пользователи Сети видят в них порталы в потустороннее измерение. Другие называют летающие треугольники гигантскими живыми сгустками тёмной материи.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:38

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