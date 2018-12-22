В небе над Вашингтоном местные жители заметили тёмный треугольный НЛО





В Сети появилось видео, снятое в Вашингтоне из нескольких разных точек. Хотя на город опустился вечер, очевидцы разглядели в небе огромный едва светящийся треугольник. Уфологи посчитали, что летательный аппарат пришельцев в форме пириамиды вторгся на территорию округа Колумбии для разведки.Другие сторонники теории заговора предположили подготовку пришельцев к атаке на Вашингтон либо сговор с американским правительством. Впрочем, треугольную форму могут иметь и засекреченные самолёты, принадлежащие самим ВВС США.За последние годы НЛО в виде геометрических фигур стали всё чаще попадаться на камеры очевидцев. Некоторые пользователи Сети видят в них порталы в потустороннее измерение. Другие называют летающие треугольники гигантскими живыми сгустками тёмной материи.