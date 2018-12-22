Евгения Феофилактова скопировала зимнюю фотосессию бывшего супруга Антона Гусева и его новой жены Виктории Романец
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова скопировала зимнюю фотосессию у своего экс-возлюбленного Антона Гусева и его новой пассии Виктории Романец.
Не секрет, что многие знаменитости перед новогодними праздниками делятся со своими фанатами фотографиями с зимних фотосессий. Звезды скандально-известной телестройки не являются исключением.
Не так давно наш портал уже писал о том, что Романец и Гусев устроили с белыми оленями на фоне заснеженного леса фотосессию, которую в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи. И вот на днях похожие фотографии опубликовала и бывшая супруга Антона – Евгения.
Нужно сказать, что многие фолловеры по достоинству оценили умение Феофилактовой позировать перед камерой.
Впрочем, не обошлось и без недоброжелателей звезды «Дома-2». Злопыхатели Евгении принялись обвинять девушку в том, что она якобы скопировала зимнюю фотосессию у бывшего мужа и его новой избранницы и даже не стыдиться этого, ведь поспешила опубликовать эти фотографии в личном микроблоге.
Одни за другим пользователи Сети принялись указывать Феофилактовой на то, что ее новые снимки уж слишком похожи на фотографии, которые на прошлой неделе появились на страницах Гусева и Романец.
Не секрет, что многие знаменитости перед новогодними праздниками делятся со своими фанатами фотографиями с зимних фотосессий. Звезды скандально-известной телестройки не являются исключением.
Не так давно наш портал уже писал о том, что Романец и Гусев устроили с белыми оленями на фоне заснеженного леса фотосессию, которую в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи. И вот на днях похожие фотографии опубликовала и бывшая супруга Антона – Евгения.
Нужно сказать, что многие фолловеры по достоинству оценили умение Феофилактовой позировать перед камерой.
«Женечка, Вы невероятная! Вами хочется любоваться и любоваться! Сразу видно, что позировать Вы хорошо умеете» - пишут в Сети.
Впрочем, не обошлось и без недоброжелателей звезды «Дома-2». Злопыхатели Евгении принялись обвинять девушку в том, что она якобы скопировала зимнюю фотосессию у бывшего мужа и его новой избранницы и даже не стыдиться этого, ведь поспешила опубликовать эти фотографии в личном микроблоге.
Одни за другим пользователи Сети принялись указывать Феофилактовой на то, что ее новые снимки уж слишком похожи на фотографии, которые на прошлой неделе появились на страницах Гусева и Романец.
«Феофилактова хоть бы не палилась, что заходишь на странички Гусева и Романец!» - заявили хейтеры.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:44