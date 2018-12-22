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Евгения Феофилактова скопировала зимнюю фотосессию бывшего супруга Антона Гусева и его новой жены Виктории Романец

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова скопировала зимнюю фотосессию у своего экс-возлюбленного Антона Гусева и его новой пассии Виктории Романец.

Не секрет, что многие знаменитости перед новогодними праздниками делятся со своими фанатами фотографиями с зимних фотосессий. Звезды скандально-известной телестройки не являются исключением.

Евгения Феофилактова скопировала зимнюю фотосессию бывшего супруга Антона Гусева и его новой жены Виктории Романец

Не так давно наш портал уже писал о том, что Романец и Гусев устроили с белыми оленями на фоне заснеженного леса фотосессию, которую в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи. И вот на днях похожие фотографии опубликовала и бывшая супруга Антона – Евгения.
Нужно сказать, что многие фолловеры по достоинству оценили умение Феофилактовой позировать перед камерой.

«Женечка, Вы невероятная! Вами хочется любоваться и любоваться! Сразу видно, что позировать Вы хорошо умеете» - пишут в Сети.

Впрочем, не обошлось и без недоброжелателей звезды «Дома-2». Злопыхатели Евгении принялись обвинять девушку в том, что она якобы скопировала зимнюю фотосессию у бывшего мужа и его новой избранницы и даже не стыдиться этого, ведь поспешила опубликовать эти фотографии в личном микроблоге.

Евгения Феофилактова скопировала зимнюю фотосессию бывшего супруга Антона Гусева и его новой жены Виктории Романец

Одни за другим пользователи Сети принялись указывать Феофилактовой на то, что ее новые снимки уж слишком похожи на фотографии, которые на прошлой неделе появились на страницах Гусева и Романец.

«Феофилактова хоть бы не палилась, что заходишь на странички Гусева и Романец!» - заявили хейтеры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:44

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