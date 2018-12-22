Евгения Феофилактова скопировала зимнюю фотосессию бывшего супруга Антона Гусева и его новой жены Виктории Романец

«Женечка, Вы невероятная! Вами хочется любоваться и любоваться! Сразу видно, что позировать Вы хорошо умеете» - пишут в Сети.

«Феофилактова хоть бы не палилась, что заходишь на странички Гусева и Романец!» - заявили хейтеры.

Не секрет, что многие знаменитости перед новогодними праздниками делятся со своими фанатами фотографиями с зимних фотосессий. Звезды скандально-известной телестройки не являются исключением.Не так давно наш портал уже писал о том, что Романец и Гусев устроили с белыми оленями на фоне заснеженного леса фотосессию, которую в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи. И вот на днях похожие фотографии опубликовала и бывшая супруга Антона – Евгения.Нужно сказать, что многие фолловеры по достоинству оценили умение Феофилактовой позировать перед камерой.Впрочем, не обошлось и без недоброжелателей звезды «Дома-2». Злопыхатели Евгении принялись обвинять девушку в том, что она якобы скопировала зимнюю фотосессию у бывшего мужа и его новой избранницы и даже не стыдиться этого, ведь поспешила опубликовать эти фотографии в личном микроблоге.Одни за другим пользователи Сети принялись указывать Феофилактовой на то, что ее новые снимки уж слишком похожи на фотографии, которые на прошлой неделе появились на страницах Гусева и Романец.