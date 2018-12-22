Ирена Понарошку после родов не может сбросить лишний вес

Ведущая Ирена Понарошку, ставшая недавно мамой во второй раз, опубликовала в социальной сети Instagram пост, в котором поделилась с поклонниками своей проблемой. Оказалось, звезда не может сбросить лишний вес, набранный во время родов. Интернет-аудитория пониманием отнеслась к признанию любимицы.В конце октября у телеведущей Ирены Понарошку и ее супруга Александра Листа родился второй ребенок – сын Теодор.Практически сразу знаменитость заверила почитателей, что не будет придерживаться диеты для похудения, поскольку любит себя в любом теле. Также она обещала, что все свое внимание сконцентрирует на родившемся малыше. Тем не менее, недавно Ирена Понарошку в соцсети выразила беспокойство по поводу того, что лишний вес не исчезает. Чтобы себя успокоить, ведущая ходила по магазинам и покупала одежду, необходимую для кормления, а также для ношения по дому.На фоне переживаний из-за неидеальной фигуры, телезвезда обратила внимание на проблему ограниченного выбора вещей для женщин, кормящих детей грудью. По словам ведущей, размерная сетка одежды для таких мам представлена только 42-46 размерами. Ирена Понарошку отметила, что не понимает, что делать представительницам прекрасного пола, которые стали весить больше 60 кг, а их объем бедер достиг 100 см.Поклонники знаменитости написали в комментариях к посту слова о том, что такая проблема им знакома. Они выразили уверенность, что Ирена Понарошку достигнет успехов в борьбе за идеальную фигуру.