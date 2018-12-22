Поклонники Дмитрия Диброва раскритиковали его внешний вид на съемках «Новогоднего огонька» из-за размера брюк
Ведущая Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию с Дмитрием Дибровым, Игорем Кирилловым и Анной Шатиловой, сделанную на съемках «Новогоднего огонька». Увидев снимок, подписчики выразили удивление по поводу внешнего вида Дмитрия Диброва, поскольку его брюки не подходили ему по размеру, после чего раскритиковали его в комментариях.
Для участия в предновогоднем шоу Лариса Гузеева облачилась в сверкающий наряд черного цвета, образ дополняли красные лаковые туфли. Поклонники высоко оценили образ обожаемой артистки, написав в комментариях к посту множество комплиментов в ее адрес.
Что же касается Дмитрия Диброва, то, несмотря на то, что шоумен был одет в стильный костюм с бабочкой, интернет-аудитория обратила внимание, что одежда ведущего была явно ему не в пору. Особенно выделялись брюки. Они были слишком длинными и волнами спадали на обувь знаменитости.
В комментариях, адресованных Дмитрию Диброву, пользователи в шутку предположили, что он взял брюки у Николая Валуева, также они посоветовали телезвезде все же их подшить.
Кроме представителей более молодого поколения ведущих Ларисы Гузеевой и Дмитрия Диброва, на фотографии были запечатлены и мэтры отечественного теле- и радиовещания Игорь Кириллов и Анна Шатилова. Подписчики также не обделили их своим вниманием, пожелав им успехов и отметив, что вся компания телезвезд «изумительная».
Для участия в предновогоднем шоу Лариса Гузеева облачилась в сверкающий наряд черного цвета, образ дополняли красные лаковые туфли. Поклонники высоко оценили образ обожаемой артистки, написав в комментариях к посту множество комплиментов в ее адрес.
Что же касается Дмитрия Диброва, то, несмотря на то, что шоумен был одет в стильный костюм с бабочкой, интернет-аудитория обратила внимание, что одежда ведущего была явно ему не в пору. Особенно выделялись брюки. Они были слишком длинными и волнами спадали на обувь знаменитости.
В комментариях, адресованных Дмитрию Диброву, пользователи в шутку предположили, что он взял брюки у Николая Валуева, также они посоветовали телезвезде все же их подшить.
Кроме представителей более молодого поколения ведущих Ларисы Гузеевой и Дмитрия Диброва, на фотографии были запечатлены и мэтры отечественного теле- и радиовещания Игорь Кириллов и Анна Шатилова. Подписчики также не обделили их своим вниманием, пожелав им успехов и отметив, что вся компания телезвезд «изумительная».