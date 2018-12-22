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Поклонники Дмитрия Диброва раскритиковали его внешний вид на съемках «Новогоднего огонька» из-за размера брюк

Ведущая Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию с Дмитрием Дибровым, Игорем Кирилловым и Анной Шатиловой, сделанную на съемках «Новогоднего огонька». Увидев снимок, подписчики выразили удивление по поводу внешнего вида Дмитрия Диброва, поскольку его брюки не подходили ему по размеру, после чего раскритиковали его в комментариях.


Поклонники Дмитрия Диброва раскритиковали его внешний вид на съемках «Новогоднего огонька» из-за размера брюк

Для участия в предновогоднем шоу Лариса Гузеева облачилась в сверкающий наряд черного цвета, образ дополняли красные лаковые туфли. Поклонники высоко оценили образ обожаемой артистки, написав в комментариях к посту множество комплиментов в ее адрес.

Что же касается Дмитрия Диброва, то, несмотря на то, что шоумен был одет в стильный костюм с бабочкой, интернет-аудитория обратила внимание, что одежда ведущего была явно ему не в пору. Особенно выделялись брюки. Они были слишком длинными и волнами спадали на обувь знаменитости.

В комментариях, адресованных Дмитрию Диброву, пользователи в шутку предположили, что он взял брюки у Николая Валуева, также они посоветовали телезвезде все же их подшить.

Кроме представителей более молодого поколения ведущих Ларисы Гузеевой и Дмитрия Диброва, на фотографии были запечатлены и мэтры отечественного теле- и радиовещания Игорь Кириллов и Анна Шатилова. Подписчики также не обделили их своим вниманием, пожелав им успехов и отметив, что вся компания телезвезд «изумительная».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07

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