Поклонники Дмитрия Диброва раскритиковали его внешний вид на съемках «Новогоднего огонька» из-за размера брюк

Для участия в предновогоднем шоу Лариса Гузеева облачилась в сверкающий наряд черного цвета, образ дополняли красные лаковые туфли. Поклонники высоко оценили образ обожаемой артистки, написав в комментариях к посту множество комплиментов в ее адрес.Что же касается Дмитрия Диброва, то, несмотря на то, что шоумен был одет в стильный костюм с бабочкой, интернет-аудитория обратила внимание, что одежда ведущего была явно ему не в пору. Особенно выделялись брюки. Они были слишком длинными и волнами спадали на обувь знаменитости.В комментариях, адресованных Дмитрию Диброву, пользователи в шутку предположили, что он взял брюки у Николая Валуева, также они посоветовали телезвезде все же их подшить.Кроме представителей более молодого поколения ведущих Ларисы Гузеевой и Дмитрия Диброва, на фотографии были запечатлены и мэтры отечественного теле- и радиовещания Игорь Кириллов и Анна Шатилова. Подписчики также не обделили их своим вниманием, пожелав им успехов и отметив, что вся компания телезвезд «изумительная».