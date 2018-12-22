Люди и животные выживают в арктических условиях благодаря одинаковому набору генов





Для исследования ученые, во-первых, отобрали генный материал из тканей домашних животных в Архангельске, Якутии и Лапландии. Во вторых, эксперты проживали с жителями, населяющими эти территории. В результате проведенной работы они выяснили, что для северян определяющими качествами домашних животных являются одни и те же особенности: независимость, легкость в уходе и способность к выживанию на скудной пище. Также домашняя живность должна отличаться покладистым характером, находить места своих пастбищ и возвращаться к хозяину.Один из авторов исследования, профессор Юха Кантанен рассказал, что у крупного рогатого скота, северных оленей, лошадей и даже людей практически одни и те же гены подверглись естественному отбору в суровых климатических условиях. Они заключаются в невосприимчивости к низкому температурному режиму и хорошем обмене веществ. По словам ученого, такое явление в науке носит название конвергентной эволюции или аналогичной эволюции различных видов.Исследователи также смогли определить, какие изменения претерпел генетический материал домашних животных от эпохи Ледникового периода до современности. Проанализировав геном крупного рогатого скота эксперты определили, что за последние миллионы лет поголовье животных уменьшилось, а их генетическая природа стала более однообразной.