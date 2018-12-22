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На дисплее мультимедийного комплекса Volkswagen e-Golf появилось оскорбительное сообщение

На дисплее мультимедийного комплекса новой версии Volkswagen e-Golf появилось оскорбительное сообщение. Нецензурные слова очень удивили американцев.

На дисплее мультимедийного комплекса Volkswagen e-Golf появилось оскорбительное сообщение


Нецензурную брань на дисплее устройства увидели специалисты автосалона Volkswagen, которые в Рочестере занимались стандартной процедурой предпродажной подготовки авто Golf. На табло было написано «Fuck of USA». По всей видимости, автором послания была допущена грамматическая ошибка. Наверное, он потерял букву f. Скорее всего, на дисплеее должно было быть написано «Fuck off USA».

Следует заметить, что введение приветственного текста в мультимедийный центр представляет собой стандартную функцию. Вследствие этого новый владелец не увидит нецензурную фразу на дисплее электрокара.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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