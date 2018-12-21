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Максим Виторган в Instagram выложил снимок без обручального кольца

В последнее время относительно семьи Максима Виторгана ходят различные слухи.

Поклонники актера переживают, что у него в семье не всё гладко. Фолловеры напрямую уже стали спрашивать его, а не поссорились ли Максим и его супруга Ксения Собчак.

Максим Виторган в Instagram выложил снимок без обручального кольца

Если различные сплетни окажутся верными, то фанаты этой семьи будут бесконечно разочарованы.

Масло в огонь подливает очередная публикация в микроблоге Максима. Размышляя на тему, а что кушает на завтрак настоящий мужчина, Максим с пустой тарелкой и вилкой невольно показал свою правую руку, на которой не было обручального кольца.

Видно на прежних фотографиях, что кольцо Виторган никогда не снимал. Пост вверг в уныние подписчиков артиста, однако самые преданные не теряют надежды и надеются, что у звёздной семьи всё наладится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:36

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