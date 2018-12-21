Максим Виторган в Instagram выложил снимок без обручального кольца

Поклонники актера переживают, что у него в семье не всё гладко. Фолловеры напрямую уже стали спрашивать его, а не поссорились ли Максим и его супруга Ксения Собчак.Если различные сплетни окажутся верными, то фанаты этой семьи будут бесконечно разочарованы.Масло в огонь подливает очередная публикация в микроблоге Максима. Размышляя на тему, а что кушает на завтрак настоящий мужчина, Максим с пустой тарелкой и вилкой невольно показал свою правую руку, на которой не было обручального кольца.Видно на прежних фотографиях, что кольцо Виторган никогда не снимал. Пост вверг в уныние подписчиков артиста, однако самые преданные не теряют надежды и надеются, что у звёздной семьи всё наладится.