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Вера Брежнева и Константин Меладзе стали гостями передачи "Вечерний Ургант"

Звездные супруги Вера Брежнева и Константин Меладзе стали гостями популярной программы «Вечерний Ургант». В студии шоу на «Первом канале» артистка представила публике новую песню.
Вера Брежнева и Константин Меладзе стали гостями передачи "Вечерний Ургант"

Брежнева и Меладзе, несмотря на то, что уже несколько лет состоят в официальном браке, редко вместе выходят в свет. В социальных сетях почти не встретишь их совместных фотографий. В гостях у Ивана Урганта знаменитости рассказали о новых проектах и дальнейших творческих планах.

Константин Меладзе рассказал ведущему о седьмом сезоне вокального шоу «Голос», где занимает кресло наставника. Его коллегами по цеху стали Ани Лорак, Сергей Шнуров и Василий Вакуленко. Не зря новый сезон получил название «Перезагрузка», поскольку имя победителя будет названо в первый день нового года. Примечательно, что ранее финал показывали 31 декабря.

Если говорить о Вере Брежневой, то она представила новую композицию «Любите друг друга», ставшая саунтреком к последней части «Елок». Отметим, что блондинка появится в кадре картины, о чем свидетельствует официальный трейлер. Премьера фильма состоится 27 декабря.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:18

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