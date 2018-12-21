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Установлена прямая связь между размером клеток мозга и уровнем IQ

Ученые в рамках нового научного проекта впервые установили прямую связь между размером мозга и уровнем IQ. В научной работе приняли участие 46 человек, которые страдали эпилепсией или раковыми заболеваниями.
Установлена прямая связь между размером клеток мозга и уровнем IQ

Исследователи заявляют, что ежедневно через мозг проходят 100 миллиардов нейронов. Каждый из них занимается сбором информации, обрабатывает и передает ее в виде электросигналов. Ранее ученым не было известно много о воздействии различий в свойствах данных клеток на умственные способности людей. Сама по себе трудность заключалась в доступности к нейронам.

В рамках исследования каждый пациент прошел IQ-тест перед тем, как лечь на операционный стол. Чтобы проанализировать поврежденную часть глубоко в мозге, хирурги удалили небольшие образцы височной доли, которые остались целыми. В них содержались живые клетки, изучаемые научными сотрудниками. Их размер и дендритная структура впоследствии были проанализированы и сопоставлены с показателями IQ.

Результаты показали, что клетки более умных людей имеют сложные дендриты и большую длину. Посредством метода вычислительного моделирования ученым удалось выяснить, что такие нейроны способны обрабатывать большие массивы информации.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:54

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