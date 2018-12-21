Установлена прямая связь между размером клеток мозга и уровнем IQ
Ученые в рамках нового научного проекта впервые установили прямую связь между размером мозга и уровнем IQ. В научной работе приняли участие 46 человек, которые страдали эпилепсией или раковыми заболеваниями.
Исследователи заявляют, что ежедневно через мозг проходят 100 миллиардов нейронов. Каждый из них занимается сбором информации, обрабатывает и передает ее в виде электросигналов. Ранее ученым не было известно много о воздействии различий в свойствах данных клеток на умственные способности людей. Сама по себе трудность заключалась в доступности к нейронам.
В рамках исследования каждый пациент прошел IQ-тест перед тем, как лечь на операционный стол. Чтобы проанализировать поврежденную часть глубоко в мозге, хирурги удалили небольшие образцы височной доли, которые остались целыми. В них содержались живые клетки, изучаемые научными сотрудниками. Их размер и дендритная структура впоследствии были проанализированы и сопоставлены с показателями IQ.
Результаты показали, что клетки более умных людей имеют сложные дендриты и большую длину. Посредством метода вычислительного моделирования ученым удалось выяснить, что такие нейроны способны обрабатывать большие массивы информации.
Исследователи заявляют, что ежедневно через мозг проходят 100 миллиардов нейронов. Каждый из них занимается сбором информации, обрабатывает и передает ее в виде электросигналов. Ранее ученым не было известно много о воздействии различий в свойствах данных клеток на умственные способности людей. Сама по себе трудность заключалась в доступности к нейронам.
В рамках исследования каждый пациент прошел IQ-тест перед тем, как лечь на операционный стол. Чтобы проанализировать поврежденную часть глубоко в мозге, хирурги удалили небольшие образцы височной доли, которые остались целыми. В них содержались живые клетки, изучаемые научными сотрудниками. Их размер и дендритная структура впоследствии были проанализированы и сопоставлены с показателями IQ.
Результаты показали, что клетки более умных людей имеют сложные дендриты и большую длину. Посредством метода вычислительного моделирования ученым удалось выяснить, что такие нейроны способны обрабатывать большие массивы информации.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:54