Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих близнецов на берегу океана





Бейонсе сделала данную фотографию, когда ездила с семьёй в Азию. Там певица выступала на свадьбе дочки Мукеша Амбани, являющегося индийским олигархом. Знаменитость смогла заработать хорошие деньги, а также подарила своим детям возможность увидеть красоту Юго-Восточной Азии. Близнецы на снимке играются в воде океана, повернувшись спиной к фотографу. Бейонсе продемонстрировала также снимок, на котором держит Руми на руках. Ещё певица показала, какие наряды она одевала во время бракосочетания.В 2008 году Бейонсе вышла замуж за рэпера Jay-Z. В 2011 году у неё появилась дочка Блю Айви. В 2017 году певица родила близнецов.