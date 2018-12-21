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Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих близнецов на берегу океана

Бейонсе опубликовала в интернете фото своих близнецов, которым исполнилось уже полтора года. Речь идёт о Руми и Сэре Картере. На снимках дети находятся на берегу океана.

Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих близнецов на берегу океана


Бейонсе сделала данную фотографию, когда ездила с семьёй в Азию. Там певица выступала на свадьбе дочки Мукеша Амбани, являющегося индийским олигархом. Знаменитость смогла заработать хорошие деньги, а также подарила своим детям возможность увидеть красоту Юго-Восточной Азии. Близнецы на снимке играются в воде океана, повернувшись спиной к фотографу. Бейонсе продемонстрировала также снимок, на котором держит Руми на руках. Ещё певица показала, какие наряды она одевала во время бракосочетания.

Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих близнецов на берегу океана


В 2008 году Бейонсе вышла замуж за рэпера Jay-Z. В 2011 году у неё появилась дочка Блю Айви. В 2017 году певица родила близнецов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:52

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