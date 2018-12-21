В Москве презентовали обновлённую версию Mercedes-Benz GLE





Сейчас в РФ продают три версии данной модели. Модификация GLE 300 d 4MATIC Premium стоит от 4 650 000 руб., GLE 300 d 4MATIC Sport – 4 950 000 руб., GLE 450 4MATIC Sport Plus – 6 230 000 руб. Модернизированную версию внедорожника официально продемонстрировали мировой общественности на октябрьском автосалоне в Париже. Базу колес новинки увеличили на 80 мм. Второй ряд кресел с электрорегулировкой обеспечивает больший комфорт. GLE должна получить новую линейку силовых агрегатов. Транспортное средство наделят усовершенствованной полноприводной системой 4Matic. Данный паркетник получил информационно-развлекательную систему MBUX новой генерации. Разработчиками используются 2 больших дисплея на 12,3 дюйма, которые находятся в непосредственной близости, обеспечивая широкоформатную картинку.В число новшеств вошла активная подвеска E-Active Body Control. В 2019 году в российских автосалонах можно будет заказать версию GLE 400 d 4Matic.