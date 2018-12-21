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Учёные: Стресс и печаль приводят к воспалительным процессам

Учёные выяснили, что стресс и печаль за очень короткое время приводят к воспалительным процессам в организме. Постоянное плохое настроение напрямую связано с хроническими заболеваниями.
Учёные: Стресс и печаль приводят к воспалительным процессам

Университет Пенсильвании провёл опыт на 220 добровольцах, доказав, что печаль и стресс неотрывно связаны с воспалением. Опрашиваемым предложили вспомнить или представить какую-то ситуацию из жизни, связанную с негативным опытом. Сразу после того, как люди сообщали, какие эмоции испытали от воображаемого переживания, учёные делали забор крови и затем искали маркеры, указывающие на воспаление.

У большинства добровольцев сразу после стрессовых ощущений в худшую сторону менялся состав крови. Также и хорошие воспоминания оказывали положительное действие на организм, но только у опрошенных мужчин.

Как сообщает Дженнифер Грэм-Энгеланд, участвовавшая в исследовании, тенденция к воспалению наблюдается не только вследствие хронического стресса, но и осознанного, когда человек таким способом пытается воздействовать на окружающих. Учёные надеются, что найденная ими связь поможет в других психосоциальных исследованиях.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:00

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