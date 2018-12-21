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Пелагея впервые за долгое время появилась на публике с мужем Иваном Телегиным

Знаменитая певица Пелагея впервые за долгое время появилась на публике с мужем. Звезда вместе с Иваном Телегиным посетила премьеру кинокартины "Т-34".

Пелагея впервые за долгое время появилась на публике с мужем Иваном Телегиным

Представительница отечественного шоу-бизнеса редко выходит в свет, но в разгар подготовки к новогодним концертам приходится посещать светские мероприятия. Недавно Пелагея посетила премьеру показа военной драмы под названием "Т-34". Компанию наставнице шоу "Голос" составил супруг Иван Телегин.

Звезда предпочла выбрать для показа платье голубого оттенка и бежевые туфли на высоком каблуке. Муж звезды предстал в сером костюме и белой рубашке.

Пара не без удовольствия позировала перед фотокамерами. Поклонникам понравились снимки влюбленных, опубликованные в Instagram. Многие оценили стильный выбор звезд и написали, что их всегда восхищали отношения Пелагеи и Ивана.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:43

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