Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото своей бабушки





Ким Кардашьян часто делится в соцсетях с преданными поклонниками архивными фотографиями. Несколько часов назад героиня реалити-шоу «Семейство Кардашьян» на странице своего Instagram сделала очередной пост. На снимке она показала свою бабушку в свадебном платье. В комментарии к публикации Ким Кардашьян написала, что нашла фото родственницы с ее первой свадьбы. Знаменитость рассказал, что брак продлился всего 2.5 месяца. В конце поста героиня реалити-шоу написала, что бабушка всегда учила ее следовать за своим сердцем и делать все, что хочется.Подписчики Ким Кардашьян написали огромное количество комментариев. Некоторые восхищались красотой бабушки знаменитости. Другие пытались узнать причину, по которой брак распался. Всего за несколько часов новая публикация знаменитости смогла собрать практически 2 миллионов отметок "Мне нравится".