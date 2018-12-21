АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото своей бабушки

Ким Кардашьян показала в социальной сети Instagram свадебное фото своей бабушки. Также знаменитость рассказала историю брака родственницы.

Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото своей бабушки

Ким Кардашьян часто делится в соцсетях с преданными поклонниками архивными фотографиями. Несколько часов назад героиня реалити-шоу «Семейство Кардашьян» на странице своего Instagram сделала очередной пост. На снимке она показала свою бабушку в свадебном платье. В комментарии к публикации Ким Кардашьян написала, что нашла фото родственницы с ее первой свадьбы. Знаменитость рассказал, что брак продлился всего 2.5 месяца. В конце поста героиня реалити-шоу написала, что бабушка всегда учила ее следовать за своим сердцем и делать все, что хочется.

Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото своей бабушки

Подписчики Ким Кардашьян написали огромное количество комментариев. Некоторые восхищались красотой бабушки знаменитости. Другие пытались узнать причину, по которой брак распался. Всего за несколько часов новая публикация знаменитости смогла собрать практически 2 миллионов отметок "Мне нравится".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве презентовали обновлённую версию
Новая девушка победителя проекта «Замуж за
Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан,
На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были
Учёные: Стресс и печаль приводят к воспалительным
Скончался режиссер телевизионной программы
Пелагея впервые за долгое время появилась на
Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на
Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа
Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи
Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото
Учёные нашли родину аборигенов по анализу ДНК
Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй
Meitu представила специальное издание смартфона
Американские ученые нашли возрастные различия в
Леонид Агутин высмеял своих коллег по шоу «Голос»
В Сети появилось видео с «покосившейся» Луной
Жена Стаса Михайлова показала фото сына и
Новый Большой взрыв в будущем уничтожит Вселенную
Nike собирается выпустить кроссовки Adaptive с
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону заявила, что
Леонид Якубович признался, что почти не занимался
Ученые: Увеличение мышечной массы может
Жена Александра Овечкина в Instagram опубликовала
Лариса Вербицкая показала фото без макияжа в
Ирина Пинчук заявила, что похудела на четыре
Певица Нюша рекомендует поклонникам развивать
Ксения Бородина заявила, что 15 лет назад «Дом-2»
Валерия восхитила подписчиков Instagram необычным
Ирина Агибалова удивила подписчиков резкой
Просмотреть все новости