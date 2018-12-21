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Учёные нашли родину аборигенов по анализу ДНК

Учёные нашли родину австралийских аборигенов благодаря ДНК-анализу сохранившихся останков. Тела усопших отправят в Австралию для захоронения по древнему обычаю.
Учёные нашли родину аборигенов по анализу ДНК

Сотрудники Университета Гриффита сделали ДНК-анализ сохранившихся в Европе останков аборигенов, чтобы узнать, где на самом деле была их родина. Исследованием занялся Центр эволюции человека, в распоряжении которого имелись 140 различных образцов. Как пишет Science Advances, секвенирование множества геномов дало учёным обширный набор данных для практически безошибочного определения коренных жителей Австралии.

С помощью информации о ДНК генетики идентифицировали останки аборигенов, которые когда-то были привезены в Европу для научных целей. Поскольку религия коренного населения Австралии очень серьёзно относится к обряду похорон, все тела было решено отправить на родину. После того, как аборигены окажутся на родной земле, они смогут быть погребенными в земле.

Научные специалисты отмечают, что австралийцев вывозили в Европу уже после открытия нового материка. На сегодняшний день коренные жители сильно ассимилировались.

Генетический анализ позволяет узнать, как много тому или другому австралийцу досталось европейской ДНК. Зачастую показатель составляет 32-70%. Однако в пустыне Австралии в центрально-западном регионе смешения фактически нет.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:07

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