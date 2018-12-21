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Meitu представила специальное издание смартфона топовой версии V7 за $1580

Компания Meitu представила специальное издание смартфона версии V7. Топовую модификацию Tonino Lamborghini Limited Edition оценили в $1580.

Meitu представила специальное издание смартфона топовой версии V7 за $1580


В ходе отделки особой версии смартфона специалисты бренда Meitu применяли телячью кожу. Также были добавлены некоторые элементы ручной работы, где имелись вкрапления золота на 18 карат. Топовый вариант модели V7, базой которого выступает Snapdragon 845, получил фронтальную камеру с тремя модулями (2/12/20 Мп), а также основную камеру с парой датчиков (12/8 Мп). Спецверсию устройства оснащают ОЗУ на 8 Гб и ПЗУ на 256/512 Гб. В обычном устройстве используется ПЗУ на 128 Гб. Новинка на 6,21 дюйма получила изменённый интерфейс. Устройство обладает обоями с логотипами и прочими значками. Версию Meitu V7 оснащают аккумуляторной батареей на 3400 мАч. Модель функционирует на операционке Android 9.0.

Заказы начнут применять с 24 декабря. «Живые» продажи начнутся с 8 января. Топовая вариация смартфона расценивается в $1580. Обычная версия устройства стоит $700.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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