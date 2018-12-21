Леонид Агутин высмеял своих коллег по шоу «Голос»

Леонид Агутин часто делает различные публикации в социальных сетях. Певец рассказывает своим поклонникам все, что происходит в его жизни. Несколько часов назад в Instagram Леонида Агутина появилось новое фото. На снимке изображены его коллеги по телепередаче «Голос». В комментарии к своей публикации исполнитель написал: «О сколько мне открытий чудных, готовят Пелагеи дух, и Димка, сын ошибок трудных, и Градский, парадоксов друг». Также Леонид Агутин сообщил, что это стих четырёхлетней давности.Подписчики певца отреагировали моментально. Они написали:«Клёвые! Люблю вас всех! Будьте здоровы», «Ваш состав, в Голосе, самый лучший. Жаль, что меняют наставников», «Эх, лучший состав из всех, за которым действительно было интересно наблюдать», «Золотой состав Голоса», «Самый профессиональный состав шоу!». Всего за несколько часов пост собрал более 16 тысяч лайков.