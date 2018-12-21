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Новый Большой взрыв в будущем уничтожит Вселенную

Через несколько миллиардов лет Вселенная прекратит существовать из-за нового Большого взрыва. Ученые считают, что именно такой конец ожидает ее и всех обитателей.

Новый Большой взрыв в будущем уничтожит Вселенную


По словам астрофизика Робери Кэлвэла, наша Вселенная появилась в результате похожего Большого взрыва. Только в далеком прошлом взорвалась бесконечно плотная точка сингулярности, содержавшая в себе всю материю, из которой она состоит. Ученые не могут точно сказать, когда это произошло, но с тех пор наш мир постоянно расширяется, а на его границах можно обнаружить следы того самого взрыва.

Однако бесконечно расширяться Вселенная не может и ее тоже постигнет конец. Некоторые специалисты считают, что ее ждет Большой разрыв, но многие склоняются к тому, что произойдет новый взрыв и наш мир вновь станет точкой сингулярности, которая когда-нибудь даст начало другому аналогу.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:16

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