Новый Большой взрыв в будущем уничтожит Вселенную





По словам астрофизика Робери Кэлвэла, наша Вселенная появилась в результате похожего Большого взрыва. Только в далеком прошлом взорвалась бесконечно плотная точка сингулярности, содержавшая в себе всю материю, из которой она состоит. Ученые не могут точно сказать, когда это произошло, но с тех пор наш мир постоянно расширяется, а на его границах можно обнаружить следы того самого взрыва.Однако бесконечно расширяться Вселенная не может и ее тоже постигнет конец. Некоторые специалисты считают, что ее ждет Большой разрыв, но многие склоняются к тому, что произойдет новый взрыв и наш мир вновь станет точкой сингулярности, которая когда-нибудь даст начало другому аналогу.