Ольга Бузова заявила, что удивит своих поклонников в новом 2019 году не только творчеством, но и коллаборациями

«Бузова, какая же ты умничка! Мы так гордимся все тобой! Ты лучшая! Пусть все твои планы и мечты в 2019 году исполнились, но и самое главное – женского счастья тебе!» - написала одни из фанаток Ольги в Сети.

Считанные часы назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщила поклонникам о своих масштабных планах на новый 2019 год. Нужно сказать, что своими заявлениями Ольги заинтересовала многих интернет-пользователей, однако телезнаменитость не стала раскрывать всех подробностей, а только подчеркнула, что намечает коллаборации.Кроме того, Бузова подчеркнула, что 20 декабря проработала в кадре на протяжении 12 часов, и это для нее не является чем-то особенным, несмотря на то, что проект стал для нее очень неожиданным, но таким знакомым. Также Ольга отметила, что намерена достичь всего того, о чем так давно грезит, поэтому продолжает активно идти к своим целям.Стоит отметить, что преданные поклонники поющей телеведущей поспешили поинтересоваться у своей любимицы ее планами на 2019 год, а также оставить под ее последней публикацией огромное количество пожеланий на следующий год.К слову, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей, которые в очередной раз поспешили указать Бузовой на ее возраст.