Певица Нюша рекомендует поклонникам развивать интуицию

Почву для размышлений знаменитость опубликовала под хештегом "мысливслух". Нюша считает, что если человек ошибается, то это не должно касаться других. По мнению звезды, то что остальные могут считать ошибкой, иногда оказывается сознательным выбором. Такие размышления появились у Нюши во время отдыха в США, где она проводит время вместе с маленькой дочкой и близкими людьми."Нужно прислушиваться к своему мозгу! Чувства врут!", "Вот умеешь ты подобрать правильные слова", "Красавица", "Правильно сказано", - оставляли комментарии под "замысловатой" публикацией фаворитки фолловеры.Многомиллионная армия фанатов российской исполнительницы с нетерпением ждут её возвращения на сцену, однако новоиспеченная мамочка пока не спешит сообщать о своих планах.