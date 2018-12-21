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Валерия восхитила подписчиков Instagram необычным образом для фотосессии

Валерия восхитила подписчиков в Instagram необычным образом для фотосессии в стиле ретро. Поклонники похвалили исполнительницу за стройность и красоту.
Валерия восхитила подписчиков Instagram необычным образом для фотосессии

На своей странице в соцсети Валерия выставила снимок из студийной фотосессии, для которой ей подобрали весьма непривычный образ. Певица надела белый костюм с очень необычным верхом в виде объёмного веера из складок ткани. Волосы артистка собрала в высокий пучок и дополнила наряд длинными серьгами.

Пользователям Сети понравилось, как смотрятся хрупкие обнажённые плечи звезды. Также в броском макияже с выделенными чёрным глазами Валерия выглядит необычайно молодо, несмотря на возраст.

"Фотография будто немое кино. Мы можем смотреть и сочинять собственную историю о ней", - подписала снимок певица.

Хотя не все поняли экстравагантный наряд артистки, нашлись фанаты, сравнившие его силуэт с цветущим папоротником, нежным и будоражащим. Также Валерия поделилась своими предновогодними хлопотами. Активно идут съёмки праздничных шоу, где звезда появится в компании других кумиров отечественного зрителя.

"Вчера мы снимали наш номер почти до трёх утра. Ничего страшного, что устали, ведь главное - это результат", - пишет Валерия.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:16

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