Валерия восхитила подписчиков Instagram необычным образом для фотосессии

"Фотография будто немое кино. Мы можем смотреть и сочинять собственную историю о ней", - подписала снимок певица.

"Вчера мы снимали наш номер почти до трёх утра. Ничего страшного, что устали, ведь главное - это результат", - пишет Валерия.

На своей странице в соцсети Валерия выставила снимок из студийной фотосессии, для которой ей подобрали весьма непривычный образ. Певица надела белый костюм с очень необычным верхом в виде объёмного веера из складок ткани. Волосы артистка собрала в высокий пучок и дополнила наряд длинными серьгами.Пользователям Сети понравилось, как смотрятся хрупкие обнажённые плечи звезды. Также в броском макияже с выделенными чёрным глазами Валерия выглядит необычайно молодо, несмотря на возраст.Хотя не все поняли экстравагантный наряд артистки, нашлись фанаты, сравнившие его силуэт с цветущим папоротником, нежным и будоражащим. Также Валерия поделилась своими предновогодними хлопотами. Активно идут съёмки праздничных шоу, где звезда появится в компании других кумиров отечественного зрителя.