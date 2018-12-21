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Наталья Седых вспомнила о съемках с Инной Чуриковой в «Морозко»

Наталья Седых в одном из своих недавних интервью вспомнила о съемках с Инной Чуриковой в сказке «Морозко». Актриса рассказала забавную историю, произошедшую на площадке.

Наталья Седых вспомнила о съемках с Инной Чуриковой в «Морозко»

Экранизация сказки «Морозко» появилась на экранах еще в 1964 году. Наталья Седых сыграла главную роль, ее героиней стала Настенька. В недавнем интервью актриса вспомнила, как проходили съемки с Инной Чуриковой. Артистка рассказала, что на площадке произошла довольно забавная история, которую она запомнила на всю жизнь. Дело в том, что эпизод с падением в пруд снимался одним дублем. Когда героиня Инны Чуриковой падала в воду ловить гуся, она должна была нырять за ней.

Наталья Седых вспомнила о съемках с Инной Чуриковой в «Морозко»

Актриса призналась, что очень боится пиявок и кто-то ей сказал, что в этом пруду их очень много. Наталья Седых никак не могла решиться прыгнуть в воду. Но режиссер Александр Роу быстро исправил ситуацию, громко крикнув на актрису, а та от испуга прыгнула в пруд с пиявками. Этот момент артистка помнит до сих пор и рассказывает его с улыбкой на лице.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

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