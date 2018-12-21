АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

При наличии мутации в генах марихуана негативно влияет на мозг человека -Ученые

[b]Из-за мутации в генах марихуана может оказывать негативное влияние на мозг человека, вызывая различные расстройства психики. При этом у подростков нарушение когнитивных функций может происходить спустя несколько лет после ее употребления. /b]

При наличии мутации в генах марихуана негативно влияет на мозг человека -Ученые


По словам специалистов из американской Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, нарушение когнитивных функций в основном выражается в проблемах с памятью и вниманием. При этом чаще всего такое явление наблюдается у подростков, употреблявших марихуану еще в юном возрасте. У взрослых употребление марихуаны обычно обходится без серьезных психических нарушений.

Оказалось, что негативное влияние марихуаны может усиливать мутация в гене DISC1. Данный ген при наличии дефектов сам по себе отвечает за развитие множества психических заболеваний, например, шизофрении и биполярных, а также депрессивных расстройств, отметил Михаил Плетников. Эксперименты на грызунах аналогичным образом показали, что наличие у мышей мутировавшего гена DISC1 усугубляло негативное воздействие марихуаны.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леонид Агутин высмеял своих коллег по шоу «Голос»
В Сети появилось видео с «покосившейся» Луной
Жена Стаса Михайлова показала фото сына и
Новый Большой взрыв в будущем уничтожит Вселенную
Nike собирается выпустить кроссовки Adaptive с
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону заявила, что
Леонид Якубович признался, что почти не занимался
Ученые: Увеличение мышечной массы может
Жена Александра Овечкина в Instagram опубликовала
Лариса Вербицкая показала фото без макияжа в
Ирина Пинчук заявила, что похудела на четыре
Певица Нюша рекомендует поклонникам развивать
Ксения Бородина заявила, что 15 лет назад «Дом-2»
Валерия восхитила подписчиков Instagram необычным
Ирина Агибалова удивила подписчиков резкой
Беременная Алена Савкина обвинила свою сестру
Kia полностью переработала интерьер обновленной
Наталья Седых вспомнила о съемках с Инной
При наличии мутации в генах марихуана негативно
Ольга Бузова заявила, что удивит своих
Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Кети Топурия пожаловалась на истощение после
Новую версию Ford Focus выведут на российский
Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями
Оксана Ряска в Нью-Йорке почувствовала себя
Статистическая ошибка стала причиной низкой
Дэвид Бэкхем хочет сыграть в футбол на орбите
Под Воркутой спасатели освободили автобусы с
Ким Кардашьян наняла частных детективов для
Найдена связь между цитрусовыми и иудейской
Просмотреть все новости