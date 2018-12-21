При наличии мутации в генах марихуана негативно влияет на мозг человека -Ученые





[b]Из-за мутации в генах марихуана может оказывать негативное влияние на мозг человека, вызывая различные расстройства психики. При этом у подростков нарушение когнитивных функций может происходить спустя несколько лет после ее употребления. /b]По словам специалистов из американской Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, нарушение когнитивных функций в основном выражается в проблемах с памятью и вниманием. При этом чаще всего такое явление наблюдается у подростков, употреблявших марихуану еще в юном возрасте. У взрослых употребление марихуаны обычно обходится без серьезных психических нарушений.Оказалось, что негативное влияние марихуаны может усиливать мутация в гене DISC1. Данный ген при наличии дефектов сам по себе отвечает за развитие множества психических заболеваний, например, шизофрении и биполярных, а также депрессивных расстройств, отметил Михаил Плетников. Эксперименты на грызунах аналогичным образом показали, что наличие у мышей мутировавшего гена DISC1 усугубляло негативное воздействие марихуаны.