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Под Воркутой спасатели освободили автобусы с пассажирами из снежного плена

Под Воркутой спасатели освободили два автобуса с пассажирами из снежного плена. Транспортные средства, где находилось 70 пассажиров, не смогли сдвинуться с места из-за метели и застряли среди холодной тундры.

Под Воркутой спасатели освободили автобусы с пассажирами из снежного плена

Горнякам пришлось ждать помощи около 5 часов. Инцидент имел место на территории поселка под названием Заполярный. Как рассказал один из пассажиров, у людей нет воды и пищи. Шахтеры боялись, что до утра на 10-градусном морозе без еды они бы не выжили. Паника усугубилась ещё и тем, что синоптики сообщили об усилении ветра в этой местности. Однако, к счастью, специальная техника вовремя прибыла на место ЧП. Всех пассажиров удалось освободить. Один автобус двинулся в сторону Воркуты, другой - Воршагора. В настоящее время шахтеров в целости и сохранности отправили домой.
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В Сети опубликован видеоролик, на котором видно, как сотрудники службы спасения пытаются освободить людей из заблокированного снегом транспорта. На кадрах видны только силуэты пассажиров в полумраке и тусклый свет фар автобусов.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:02

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