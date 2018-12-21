Под Воркутой спасатели освободили автобусы с пассажирами из снежного плена





Горнякам пришлось ждать помощи около 5 часов. Инцидент имел место на территории поселка под названием Заполярный. Как рассказал один из пассажиров, у людей нет воды и пищи. Шахтеры боялись, что до утра на 10-градусном морозе без еды они бы не выжили. Паника усугубилась ещё и тем, что синоптики сообщили об усилении ветра в этой местности. Однако, к счастью, специальная техника вовремя прибыла на место ЧП. Всех пассажиров удалось освободить. Один автобус двинулся в сторону Воркуты, другой - Воршагора. В настоящее время шахтеров в целости и сохранности отправили домой.[center][/center]В Сети опубликован видеоролик, на котором видно, как сотрудники службы спасения пытаются освободить людей из заблокированного снегом транспорта. На кадрах видны только силуэты пассажиров в полумраке и тусклый свет фар автобусов.