АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Романец жестко ответила Феофилактовой на заявление об иске в суд

Коллеги и бывшие лучшие подруги – Виктория Романец и Евгения Феофилактова устроили в социальных сетях очередной скандал.

Феофилактова в очередной раз нарвалась на жесткие высказывания в свой адрес.

Романец жестко ответила Феофилактовой на заявление об иске в суд

Не секрет, что совсем скоро бывшая и нынешняя супруги Антона Гусева встретятся в суде. Дело в том, что несколько дней назад Евгения обвинила Викторию и своего экс-возлюбленного в воровстве ее собственности, а если быть точнее бренда «GUSEVY», владелицей которого является только она.

Романец, как можно наблюдать сейчас, не заставила долго себя ждать с ответом и решила, как и ранее немного «пройтись» по Феофилактовой. Брюнетка прокомментировала чужой пост в социальной сети, на котором запечатлена она, где заявила, что отправиться в суд вместе с «табуреткой».

Виктория поспешила уточнить, что стул ей нужен для того, чтобы сидеть на нем в очереди в суд. По мнению нынешней супруги Гусева, в суде перед новогодними праздниками явно образовалась большая очередь из обиженных людей.

Романец жестко ответила Феофилактовой на заявление об иске в суд

Нужно сказать, что тонкий наезд на Феофилактову сразу же раскусили интернет-пользователи, которые помнят, как Романец когда-то уже называла бывшую пассию своего супруга – «табуреткой». Тогда Виктория еще указывала на то, что решила дать Евгении именно такое прозвище не просто так, а из-за ее коротких ног.

К слову, несмотря на то, что Романец ответила Феофилактовой на заявление о том, что она подает на них с Гусевым в суд еще вчера, Женя еще не прокомментировала стеб нынешней жены Антона.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Седых вспомнила о съемках с Инной
При наличии мутации в генах марихуана негативно
Ольга Бузова заявила, что удивит своих
Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Кети Топурия пожаловалась на истощение после
Новую версию Ford Focus выведут на российский
Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями
Оксана Ряска в Нью-Йорке почувствовала себя
Статистическая ошибка стала причиной низкой
Дэвид Бэкхем хочет сыграть в футбол на орбите
Под Воркутой спасатели освободили автобусы с
Ким Кардашьян наняла частных детективов для
Найдена связь между цитрусовыми и иудейской
Ксения Бородина в Instagram предложила своим
Скопление жиров и холестерина приводит к
Мария Погребняк рассказала о "нескучных" буднях
Вера Брежнева изъявила желание вступить в
Мать Ольги и Алены Рапунцель разоткровенничалась
В России появилась новая профессия -
Романец жестко ответила Феофилактовой на
Элина Камирен вслед за Ольгой Бузовой и Аленой
Астрофизики предупредилиобщественность об
Бывшего участника "Уральских пельменей" Сергея
Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли
Нерожденные акулы занимаются каннибализмом в
Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимке
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров покинул проект
Отец звезды «Дома-2» Оксаны Ряски без разрешения
В Google Chrome появилось приложение для рисования
Просмотреть все новости