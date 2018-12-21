Романец жестко ответила Феофилактовой на заявление об иске в суд





Феофилактова в очередной раз нарвалась на жесткие высказывания в свой адрес.Не секрет, что совсем скоро бывшая и нынешняя супруги Антона Гусева встретятся в суде. Дело в том, что несколько дней назад Евгения обвинила Викторию и своего экс-возлюбленного в воровстве ее собственности, а если быть точнее бренда «GUSEVY», владелицей которого является только она.Романец, как можно наблюдать сейчас, не заставила долго себя ждать с ответом и решила, как и ранее немного «пройтись» по Феофилактовой. Брюнетка прокомментировала чужой пост в социальной сети, на котором запечатлена она, где заявила, что отправиться в суд вместе с «табуреткой».Виктория поспешила уточнить, что стул ей нужен для того, чтобы сидеть на нем в очереди в суд. По мнению нынешней супруги Гусева, в суде перед новогодними праздниками явно образовалась большая очередь из обиженных людей.Нужно сказать, что тонкий наезд на Феофилактову сразу же раскусили интернет-пользователи, которые помнят, как Романец когда-то уже называла бывшую пассию своего супруга – «табуреткой». Тогда Виктория еще указывала на то, что решила дать Евгении именно такое прозвище не просто так, а из-за ее коротких ног.К слову, несмотря на то, что Романец ответила Феофилактовой на заявление о том, что она подает на них с Гусевым в суд еще вчера, Женя еще не прокомментировала стеб нынешней жены Антона.